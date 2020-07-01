Anason yağı faydaları nelerdir? Anason yağı neye iyi geliyor?

Bilimsel adı pimpinella anisum olan anason, İran, Hindistan, Türkiye ve diğer birçok sıcak ülkede yıllık yetişen bir bitkidir. Anason tohumunun ezilerek buharla damıtılmasıyla elde edilen anason yağı, renksizdir ve meyanköküne benzer güçlü bir kokuya sahiptir. Anason Asya kökenli olmasına rağmen, Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak kullanılan anason yağı, birçok gıdalar ve içecekler için bir baharat ve aroma maddesi olarak kullanılmaktadır. Peki, anason yağının faydaları nelerdir? Anason yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Anasonun tıbbi özellikleri antik Mısır, Yunanistan ve Roma'da binlerce yıl önce bilinmekteydi. Bitkinin tıbbi olarak kullanımlarında en yaygın olarak anason esans yağı tercih edilir. Romatizmadan, gaz sorununa, müshil etkisinden antiseptik olmasına kadar pek çok sağlık faydası bulunan anason yağı, anti-romatizmal, anti-epileptik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Peki, anason yağının faydaları nelerdir? Anason yağı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ANASON YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Anason yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Epilepsi ve histeri krizlerini sakinleştirebilir.

– Romatizma ve artrit ağrılarını hafifleterek rahatlama sağlar.

– Yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

– Sindirim sistemini düzenler.

– Hazımsızlığa iyi gelir.

– Şişkinliği giderir.

– Kabızlığa karşı etkilidir.

– Yorgunluğu giderir.

– Sinir rahatsızlıkları, kaygı, öfke, depresyon ve stres gibi sağlık sorunlarını tedavi eder.

– Bağırsak solucanlarının vücuttan atılmasına yardımcı olur.

– Akciğerlerde biriken balgam ve mukusu gevşetir.

– Bronşit, astım, öksürük, tıkanıklık gibi solunum problemlerini giderir.

– Epilepsi ve histerik atakları yatıştırır.

– İdrar söktürücüdür.

– Kas spazmlarına iyi gelir.

– Anne sütü üretimini artırır.

– Tansiyonu dengeler.

– Vücuttaki toksinleri temizler.

– Hıçkırığa karşı birebirdir.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Mantar sorunlarına karşı etkilidir.

– Böbrek taşı ya da kum dökümünde yardımcıdır.

– Ağız sağlığını destekler.

ÖNEMLİ NOT: Anason otu yağını kullanırken özellikle de tüketileceği zaman doktora danışılması gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle hamileler ya da emziren anneler doktora danışmadan kullanmamalıdır.