Anayasa Mahkemesi’nden içimizi ısıtan karar

Hak ve Adalet Partisi, 4 bin 999 lira harcama yaparak kedi ve köpek maması aldı. Anayasa Mahkemesi önce inceleme başlattı sonra partiye hak verip faturaları onayladı.

Hak ve Adalet Partisi, 4 bin 999 lira harcama yaparak kedi ve köpek maması aldı. Anayasa Mahkemesi, partinin hesaplarını incelerken, parti parası ile neden kedi köpek maması alındığını sordu ve inceleme başlattı.

Parti yönetimi ise kedi köpek mamalarının hayvan barınaklarına dağıtıldığını ve sokak hayvanlarının beslendiğini, parti tüzüğünde de bu konuda madde olduğuna ilişkin belgeler sundu. AYM, belgeleri inceledikten sonra “Yapılan harcama parti amaçlarına uygundur ve faydalı bir faaliyettir” kararına vardı. Partinin kedi köpek maması harcamaları kabul edildi, hesapları onayladı.

Hak ve Adalet Partisi, genel merkez gelirlerinin toplamının 20 bin lira olduğu, bunun tamamının bağış gelirlerinden oluştuğu da belirlendi. Partinin giderleri ise toplam 21 bin 67 TL oldu. Bunun 6 bin 69 TL’sinin temsil ve ağırlama gideri olduğu belirtildi.

AYM, bu temsil ve ağırlama giderinin ne olduğunun açıklanmasını istedi. Parti ise gönderdiği yanıt ve faturalarla, 4 bin 999 TL’ye kedi ve köpek maması alındığını, bin 70 TL’ye de takım elbise ve gömlek alınarak engelliler ile şehit ailelerine dağıtıldığını açıkladı. AYM açıklamaları ve belgeleri yeterli, buldu ve partinin tüm hesapları ibra edildi.