Kalp sağlığının ve midenin korunması, karaciğer ve kanın temizlenmesi, astım, broşit ve soğuk algınlığına iyi gelmesi, ağız yaralarını iyileştirmesi gibi pek çok yararı bulunan andız pekmezinin sağlık açısından faydalarından bazılarını haberimizde sizler için derledik... İşte andız pekmezinin faydaları...

Andız, ardıç ağacı olarak da bilinen andız ağacının meyvesidir. Andız pekmezi yapımında bir çam türü olan iğne yapraklı andız ağacının kozalağından, dallarından ve meyvesinden yararlanılır. Andız pekmezinin içinde E vitamini ve kalsiyum başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral yüksek oranda bulunur. Peki, andız pekmezinin faydaları nelerdir? Andız pekmezi neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI

Andız pekmezinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Andız pekmezi, güçlü antioksidan özelliğiyle düzenli olarak tüketildiğinde vücuttan yabancı ve zararlı maddelerin yani toksinleri dışarı atılmasını sağlıyor.

– Astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi gelir. Kuru öksürüğü hafifletir ve balgamın sökülmesini kolaylaştırır.

– Böbrek taşının düşürülmesini sağlar ve yeni böbrek taşlarının oluşumunu engeller.

– Andız, beyaz kan hücrelerinin hızlı üretimini artıran, grip mevsiminde veya vücudun savunması tehlikeye gireceği zamanlarda vücudu koruyan, iyi miktarda C vitamini içerir.

– Alerji ve alerji nedeniyle oluşan cilt hastalıklarının tedavi edilmesinde yardımcı olur.

– İdrar yolu enfeksiyonlarının daha çabuk iyileşmesini, idrar yolu kanalının temizlenmesini sağlar.

– Andız pekmezi, içindeki esansiyel yağların antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu oluşan ağız içi yaralarına iyi geliyor ve bu yaraların oluşmasını engeller.

– Eklem, romatizma ve kemik erimesi gibi durumların neden olduğu ağrıların şiddetini azaltır. Bunun yanı sıra hastalıkların ilerlemesini de önler.

– Kan yapıcı ve kanı temizleyici etkileri sayesinde damarlardaki kanın dolaşımını düzenli bir hale getiren andız pekmezi, bu sayede kalp ve damar sağlığını koruyor. Düzenli olarak tüketildiğinde damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi durumlara yakalanma riskini azaltır.