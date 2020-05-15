Tüm doğumların %0.03'ünde ve dişi fetüslerde daha sık görülen anensefali; maternal hipotermi, folik asit, bakır ve çinko eksikliğine bağlı olarak gelişebilir. Peki, anensefali nedir? Bebeklerde anensefali belirtileri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Standart bir tedavisi bulunmayan ve anensefali teşhisi ile doğan bebeklerin tamamının kısa sürede hayatını kaybettiği anensefali hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Anensefali nedir? Bebeklerde anensefali belirtileri…

ANENSEFALİ NEDİR?

Anensefali, embriyonik gelişim sırasında ortaya çıkan beyin, kafatası ve kafa derisinin büyük bir kısmının olmamasıdır. Gebeliğin izlenmesi gereken bir nöral tüp defekti olarak tanımlanır (NTD)

Çoğu bebek arasında anensefali nedenleri bilinmemektedir. Bazı bebekler genlerindeki veya kromozomlarındaki değişiklik nedeniyle anensefali gösterir. Anensefali, annenin çevrede temas ettiği şeyler, annenin yediği veya içtiği şeyler veya hamilelik sırasında kullandığı bazı ilaçların yanı sıra genlerin ve diğer faktörlerin bir kombinasyonundan da kaynaklanabilir.

ANENSEFALİ BELİRTİLERİ

Anensefali hamilelik sırasında veya bebek doğduktan sonra teşhis edilebilir. Anensefali, hamilelik sürecinde yapılan ultrason görüntüleme sırasında gözlemlenmekte ya da doğum sırasında birebir bebek dünyaya geldiğinde görülmektedir. Hamilelik sırasında yapılan prenatal görüntüleme testleri ile olası doğum bozuklukları net olarak görülebilir ve teşhis edilebilir. Ayrıca kan ve serum tetkiklerinde de bazı bozukluklar NTD sorunlarını yakalamaya yardımcı olur.

Anensefali tanısı kafatasında görülen geniş bir defekt, üzerinde kafatası cildinin olmaması, beyin yerine hemorajik ve fibrotik bir doku görülmesi ile kesinleştirilir.

Anensefalik bebeklerde serebral korteks olmadığından bilinç yoktur, ancak beyinsapı fonksiyonları farklı derecelerde mevcuttur. Bebek, ekstremitlelerini spontan hareket ettirebilir. Korkutulduğunda myoklonik tepki verir. Kas tonusları ve derin tendon refleksleri artmıştır. Tipik davranış paterni alt ve üst ekstremitede ekstensor tonusun arttığı, spontan veya uyarıyla ortaya çıkan aksial myoklonustur. Tehlikeli uyaranlara yanıt olarak beslenme ve solunumla ilgili ilkel refleksler gösterir. Bebekler doğumdan kısa süre sonra ölür.