Angelina Jolie, corona virüsü ile mücadele kapsamında 1 milyon dolar bağışladı

Dünyaca ünlü isimler corona virüsü ile mücadele kapsamında, yardım derneklerine bağış yapmaya devam ederken, bu isimlere Angelina Jolie de eklendi. Ünlü oyuncu bir yardım derneğine 1 milyon dolar bağışladı.

Çin’de başlayan ve dünyayı etkisine alan corona virüs için tedavi araştırmaları tüm hazıyla devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor. Dünyaca ünlü isimler de bu kampanyalara destek oluyor.



Ünlü oyuncu Angelina Jolie de corona virüsü kapsamında bağış yapan isimlerden biri. Oyuncu, 30 ülkede dar gelirli ailelere ve çocuklarına sağlıklı ve güvenli gıda yardımı yapan No Kid Hungry adlı derneğe 1 milyon dolar bağışladı.