Angelina Jolie, ilk arıcılara diplomalarını verdi

Hollywood’un ünlü oyuncusu BM’nin bilim ve kültür kolu olan Unesco’nun kadın arıcı ağını tanıtmaya devam ediyor. Mayıs ayında National Geographic’e yüzlerce arı tarafından kaplanırken poz veren ve 18 dakika hareketsiz durmak zorunda kalan oyuncu, bu defa da program kapsamında mezun olan kadın arıcılara diplomalarını verdi.

Dünyanın dört bir yanından sekiz kadın, profesyonel niteliklerini Sainte-Baume’de arıcılık üzerine çalışan bir kuruluş olan OFA’dan aldı. Unesco’nun kadın arıcı ağı, 2025 yılına kadar 125 milyon arıyı koruyarak 2.500 kovana sahip olmayı umuyor.

Mezun olan kadınlardan biri olan Léopoldine Constans-Gavarry, Jolie’ye desteği için teşekkür etti. Constans-Gavarry törende, “Alçakgönüllülükle çok şey öğrendik. Hepimizin bir kariyeri vardı ancak buna rağmen biraz güvencesiz de olsa anlamı son derece büyük olan bir zanaata geçmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

Mezunlara, parfüm şirketi Guerlain sponsorluğunda işletmelerine başlamaları için her biri 80.000 arıyla dolu 50 kovan verildi.

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