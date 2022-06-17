Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızlarının dans performansı beğeni topladı

Bir süre birlikte olan Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 16 yaşındaki kızları Shiloh'un dans performansı sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 16 yaşındaki kızları Shiloh, dans figürleri ve performansıyla sosyal medyada gündem oldu.

Doja Cat’in Vegas isimli şarkısına dans eğitmeni Hamilton Evans ile bir koreografi hazırlayan Shiloh’un hareketleri büyük beğeni topladı. Namibya’da doğan 16 yaşındaki genç dansçı “Shilo Pitt” sahne adıyla tanıtıldı.

Bir dakika performansa Shilo Pitt’e iki genç dansçı daha eşlik etti. Üzerinde Beatles yazan siyah bir tişört ve bol pantolon giyen dansçının hareketleri beğeni topladı.

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