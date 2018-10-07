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Animatörler en iyi olabilmek için yarıştı
Animatörler en iyi olabilmek için yarıştı
Antalya'nın Kemer ilçesinde, otellerin animasyon ekipleri arasında yapılan elemeler sonucu dereceye giren 3 otelin animatörleri, gece kulübünde yapılan yarışmada 1'inci olmak için mücadele etti. Animatörlerin şovları ilgiyle izlendi.
Yaşam 7 Ekim 2018 - 13:42

Kemer’deki otellerin animasyon ekipleri arasında yapılan elemelerin ardından finale kalan 3 otelin ekipleri, ilçe merkezindeki Club Aura Kemer’de düzenlenen yarışmada 1’inci olabilmek için mücadele etti.

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Gece kulübündeki eğlence, DJ Serkan ve go go dansçılarının danslarıyla başlarken, saat 01.30’da ise Simena Otel, Rixos Sungate Otel ve Alva Donna Otel’in animasyon ekipleri sahneye çıktı.

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Yarışmayı takip eden yerli- yabancı tatilciler de kendi otellerinin animatör ekipleri sahneye çıktığında meşaleler yakıp, alkışlayarak destek verdi.

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Animasyon ekipleri, birbirinden değişik şovlar sergilerken, en büyük ilgiyi yarışmanın da 1’incisi seçilen Rixos Sungate Otel’in dans şovu gördü.

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Yarışmaya katılanlara ödülleri, gece kulübünün müdürü Şali Uygan tarafından verildi. DHA

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