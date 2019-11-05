Anıtkabir’de ekim rekoru

Ekim ayında Ata'yı ziyarete toplam 1 milyon 189 bin 292 bin kişi gitti. Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tarihi günlerinden birini yaşadı. Bu sayı, 2019 yılının da rekoru oldu ve bu yıl ilk kez bir ayda 1 milyon sınırı aşıldı.

Anıtkabir'i bu yıl ocakta 226 bin 589, şubatta 211 bin 83, martta 282 bin 263, nisanda 650 bin 165, mayısta 533 bin 918, haziranda 403 bin 949, temmuzda 464 bin 142, ağustosta 388 bin 496, eylülde de 281 bin 583 kişi ziyaret etmişti. Böylelikle 2019'ın ilk 10 ayında Anıtkabir'e yapılan ziyaret sayısı 4 milyon 631 bin 480'e çıktı. Anıtkabir'e son yıllarda yabancılar tarafından yapılan ziyaretlerde de büyük artışlar yaşanıyor. 2016 yılında 86 bin 486, 2017'de 180 bin 803, 2018'de 280 bin 341 yabancı uyruklu ziyaretçi Anıtkabir'e gitti. 2019 yılının ilk on ayında bu sayı 309 bin 491 oldu. Böylece bugüne kadarki rekor kırılmış oldu.