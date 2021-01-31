Anıtkabir’in mermerini benim dedem yolladı

Gültekin Uysal, kağıt üzerinde 45, gerçekte ise 44 yaşında. Milletvekili adayı olabilmek için yaşını büyütmüş ve 9 yıldır da Demokrat Parti Genel Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Partinin kökü 75 yıl öncesinin Adnan Menderes misyonundan gelse de, sahneye son olarak Anavatan Partisi ile Doğru Yol'un birleşip, DP ismini alması ile çıktı. Uysal bugün bir zamanlar iğne atılsa yere düşmeyen Turgut Özal'ın Anavatan Partisi Genel Merkez binasında ‘'Kırat'' amblemi altında faaliyetlerini sürdürüyor. Odasında Celal Bayar, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in fotoğrafları yan yana asılı.

Henüz 35 yaşındayken partiyi devralan Gültekin Uysal, mermerin Türkiye'deki başkenti Afyon'un İscehisar ilçesi doğumlu… Dede mesleği olan mermer sektörünün içinde büyüyen Afyonkarahisar milletvekili Uysal, ilginç hayat hikayesini ve siyaset dünyasını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

SİYASETÇİ AİLE: Afyon'un İscehisar ilçesinde 1977 yılında doğdum. Dedem Demokrat Partiden, amcam ise Anavatan Partisinden Belediye başkanıydı. 1960 ihtilalinde dedemin belediye başkanlığı alınıyor, hapse giriyor. İlkokulu orada bitirdim, ortaokul ve liseyi İstanbul'da yatılı okudum. 1995'te liseyi bitirdikten sonra ABD Houston'da siyaset bilimi okudum. Oturduğum ev, Turgut Özal'ın da ameliyat olduğu ünlü kalp merkezinin karşısındaydı, Türkiye'den tedaviye gelenlerle tanışıp sohbet ederdim. Okul bitince yurda döndüm ve Bilkent Üniversitesinde siyaset bilimi eğitimi gördüm. Bürokrat olmak istiyordum. Devlet Planlama Teşkilatı sınavlarına girdim, iyi de puan aldım ama mülakatta elediler. Gazi Üniversitesinde mastera başladım.

SİYASETE GİRİŞ: Ailede siyasetçi olunca evde de siyaset konuşuluyor ve ben de siyasi faaliyetlerin içine genç yaşta girdim. Eniştem Doğru Yol Partisinden milletvekili adayıydı. İlk adımı o zamanlar attım. Okulun sömestr döneminde kendisine yardımcı olduk. 2003 yılında Mehmet Ağar'ın Genel Başkanlığı sırasında 26 yaşında DYP Afyon il başkanı oldum. 2005'teki DYP Büyük Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildim, önce Gençlikten ve daha sonra da Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcılığı yaptım. 2007 seçimlerinde yaşımı büyüterek milletvekili adayı oldum. DYP ile ANAP'ın, Demokrat Parti adıyla birleşme sürecinde yer aldım. Ama bu birleşme sancılı oldu istenen frekansı yakalayamadık. Sonra Demokrat Partide Genel Başkan değişimleri yaşandı ve 6 Mayıs 2012'de Genel Başkanlığına seçildim. DP, Türk siyasetinin referans noktası, köklü bir parti. Birleşmedeki amaç, merkez sağ çizgide toplumun ortak beraberliğini yakalamaktı. Ama hatalar oldu, isteneni vermedi, bugünkü siyasi tablonun sorumluluğu da o günlere dayanır.

ANITKABİR'İN MERMERLERİ: İscehisar, Türkiye'de mermerin başkenti. Ailem üç kuşaktır mermer sektörünün içinde… Halen de devam ediyor ve işin başında ağabeyim Bilgehan var. Benim de çocukluğum mermer atölyelerinde geçti. Hala ocağa fabrikaya gider, yeni teknolojileri öğrenirim. Dedem İscehisar mermerciliğinde önemli bir isim. 1943-44 yıllarında Anıtkabir'in temeli atıldığında ve yapımı sırasında, İtalya'dan mermer getirilmek isteniyor. İtalyanlar, ‘Dünyanın en iyi mermer yatakları sizde. İscehisar'dan temin edin' diyorlar ve kaliteli mermer yataklarının koordinatlarını da veriyorlar. İscehisar, Roma devrinde heykel atölyesi… Yetkililer İscehisar'a geliyor, dedem o sıralar köy katibi ve mermer işiyle uğraşıyor. Anıtkabir için mermer istenince, işe koyuluyor ve mermer üretiyor. Bugün Anıtkabir'in birçok cephesinde dedemin üretip Ankara'ya gönderdiği mermer bloklar var. Mermercilik de, siyaset de bana dededen kalma. Eşim Hatice Afyon'da serbest mimarlık yapıyor. Kayra ve Binnur adında iki kızım var. Onlar da Ankara'da TED kolejinde okuyor.

MERMERİN BAŞKENTİ

Afyon'un 13 bin nüfuslu İscehisar ilçesi, mermerin başkenti olarak biliniyor ve ilçede çok sayıda mermer fabrikası var. Bölgede, ‘'Afyonkarahisar Kaymağı, Afyonkarahisar Şekeri, Afyonkarahisar Gülü, Kaplan Postu, Menekşe ve Kirli Sarı'' adıyla dünyaca ünlü mermerler üretiliyor. Anıtkabir'deki şeref holünün iç yan duvarlarında, ‘'Kaplan postu'' adı verilen ve Afyon’dan getirilen mermerler kullanıldı. 40 ton ağırlığındaki yekpare lahit taşının yan duvarlarını kaplayan beyaz mermer de, Uysal ailesi tarafından Afyon'dan getirildi.