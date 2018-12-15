Ankara antika günlerine ev sahipliği yapacak

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Anadolu Antikacıları Derneği Başkanı Şükrü Sarı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dernek olarak 10 yıldır her ayın ilk pazar günü kurulan Ayrancı Antika Pazarı’nı organize ettiklerini söyledi.

“BİR GÜNDE YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR”



Gösterilen yoğun ilgi ve gelen taleplerden ötürü her ayın üçüncü pazarında Çayyolu’nda da antika pazarı kurduklarını vurgulayan Sarı, “Ankara’da antika pazarlarına büyük bir ilgi söz konusu. Mesela Ayrancı Antika Pazarı’nı bir günde aralarında büyükelçilik çalışanlarının da olduğu yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor. Çevre illerden de çok sayıda antika meraklısı pazarı gezmeye geliyor.” dedi.



“KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTUYOR”



Araştırmacı-Yazar ve Antikacı Necati Doğan da Antika Eşya Günleri’nin antika kültürünün ve koleksiyonerliğin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, kendisinin de etkinlikte tezgah açacağını söyledi. Antika merakı ve koleksiyonerliğin kötü alışkanlıklardan uzak tutuğunu ifade eden Doğan, “Koleksiyonerliğin yaşı yok ama özellikle çocuklarımıza koleksiyonerliği sevdirmemiz ve antika kültürünü aşılamamız lazım. Bu etkinlik, çocuklarımızın antika kültürüyle tanışması ve koleksiyonerliği sevmesi adına önemli. Anne ve babalara etkinliği çocuklarıyla ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

BEŞ GÜN BOYUNCA AÇIK OLACAK



Köstekli saatten antika mobilyaya, bakır eşyadan eski fotoğraf ve kartpostala, gramofondan eski para ve madalyaya kadar yüzlerce çeşit ürünün yer alacağı Antika Eşya Günleri, beş gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.



(AA)