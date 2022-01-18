Ankara ayazı Afrikalıları vurdu

Ankara'da yaşayan Afrikalılar, şehrin meşhur ayazı ile imtihan oluyor. Afrikalılar kat kat mont giymeden dışarı çıkmıyor.

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Ankara’da yaşayan Afrikalılar ülkelerindeki sıcak iklime alışkın olduğu için çok üşüdüğünü ve üç, dört mont ile dışarı çıktığını belirtti.

4 senedir Ankara’da yaşadığını belirten Muhtar Risale gün içinde boş kalan vakitlerini annesinin ortak olduğu bir kafede ona yardım ederek geçiriyor.

Ankara’nın kışıyla ilk karşılaşmasını anlatan Muhtar Risale, “Bu kadar soğuğu hiç görmedik. Üşümeyi sevmiyoruz ama yapacak başka bir şey yok. İlk kar yağdığında hasta oldum” dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde makine mühendisliği okuyan Abdullah ise, “Burası çok soğuk. Üç ayrı montum var ve ne kadar soğuktan korunabilirsem o kadar korunmaya çalışıyorum” diye konuştu. (İHA)

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