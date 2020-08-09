Ankara’da bisiklet kiralama hizmetine vatandaşlardan yoğun ilgi

Açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı 30 Ağustos Zafer Parkı’nda başlatılan bisiklet kiralama hizmeti vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen bisiklet kiralama hizmetinin ücret tarifeleri; 30 dakika için 3 TL, 60 dakika için 6 TL olarak uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi, uygulamayla bisikletin ulaşım aracı olarak yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Ankara 30 Ağustos Zafer Parkı'nda 2 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolu bulunuyor. Vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu bisiklet kiralama hizmetinden faydalanabiliyor.

30 DAKİKASI 3 TL, 1 SAATİ 6 TL

Çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin ulaşım aracı olarak yaygınlaşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Parkı'nda her yaş grubuna hitap eden bisikletleri isteyen vatandaşlara kiralıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen bisiklet kiralama hizmetinin ücret tarifeleri; 30 dakika için 3 TL, 60 dakika için 6 TL olarak uygulanıyor.