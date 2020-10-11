Ankara’da hayvan barınakları 24 saat canlı olarak izlenebilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik sorunları çözüme kavuşturmak için gönüllü hayvanseverlerle iş birliği yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan her ay düzenli olarak hayvanseverlerle buluşacağını belirterek, “İyileştirme çabalarımız devam ediyor. Rehabilitasyon merkezlerimiz artık internet sitesi üzerinden 24 saat kamera ile canlı olarak izlenebilecek” dedi.

Gönüllü hayvanseverler, yaklaşık 2 bin 100 civarında sokak hayvanına ev sahipliği yapan Gölbaşı Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “şeffaf belediyecilik” ilkesi ve “ortak akıl” vurgusuyla Rehabilitasyon merkezleri 24 saat canlı olarak izlenebilecek.

“GEÇEN AY SÖZ VERMİŞTİK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, gönüllü hayvanseverlerle sık sık buluşacaklarını ve onların görüş ve önerilerini dikkate alarak el ele çalışacaklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Geçen ay söz vermiştik. Bundan sonra her ay gönüllülerimizle rehabilitasyon merkezinde buluşacağız. İyileştirme çabalarımız devam ediyor. Rehabilitasyon merkezlerimiz artık ‘www.seyret.ankara.bel.tr' adresi üzerinden 24 saat kamera ile canlı olarak izlenebilecek.”

BAŞKENTTE HAYVANLAR İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Çankaya Karataş Mahallesi'nde 6 bin sokak hayvanı kapasiteli modern rehabilitasyon merkezi yapımı için 16 Eylül 2020 tarihinde ihale gerçekleştiren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvanların refahı için daha sağlıklı yaşam koşulları oluşturmayı amaçladığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde tedavisi tamamlanan kedi ve köpekleri sahiplendirerek, hayvanların sıcak ve güvenli yuvalarda yaşamasına da aracılık ediyor.

HAVYANSEVERLERDEN SAHİPLENME ÇAĞRISI

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile her ay düzenli olarak bir araya gelmelerinin hayvanların geleceği için önemli olduğunu vurgulayan hayvanseverlerden Bülbün Erdoğan, “14 köpeğim için özel bir yer yaptım. Hayvanlarıma kucak açacak yer arıyordum. Bana Büyükşehir Belediyesi kucak açtı. Derneklerden de belediyelerin çalışmaları için taşın altına ellerini koymalarını ve belediyelere yardımcı olmalarını istiyorum.” dedi.

Hayvansever Mehmet Armağan Akçay ise, “Hayvanseverlerin sokak hayvanlarımıza sahip çıkması lazım. Hayvanlarımızı kurtarmamız mümkün. Bu ülkede 30 milyon hayvansever var. 30 milyon hayvanseveri biz layıkıyla aydınlatabilir ve hayvanların kıymetini anlatabilirsek o zaman sokak hayvanları açıkta kalmaz. Barınaklardaki sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, barınakların tavsiye edilip onların yerine hayvan hastaneleri kurulması lazım. Kalıcı çözümler için de birlik olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.