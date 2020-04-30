Ankara’da kadına şiddet!

Önceki gün meydana gelen olayda Şükrü Can, aynı evde yaşadığı annesi Meryem ve kız kardeşi Kamer Can ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şükrü Can, annesi ve kız kardeşine saldırıp, darp etti. Kanlar içinde kalan anne ve kızı, Sincan Devlet Hastanesine başvurdu. Meryem Can’ın kafası, Kamer Can’ın ise burnunda kırık saptandı. Darp raporu alan anne ve kızı, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Meryem Can, polise verdiği ifadesinde, oğlu Şükrü Can’ın sürekli kendilerine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini belirterek, “Bizi öldürecek, sürekli şiddet uygulayıp ölümle tehdit ediyor. Baş edemiyoruz, onu tutuklayın, dışarıda kaldığı sürece hayati tehlikemiz var. Bizi öldürmeden önlem alın” dedi. Kamer Can da sürekli ağabeyinin şiddetine maruz kaldıklarını belirtti.



ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce Twitter’dan yapılan açıklamada ise annesi ve kız kardeşini darbeden Şükrü Can’ın aynı akşam yakalandığı belirtilerek, “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ çerçevesinde Ankara Batı Adliyesi tarafından soruşturma başlatılmıştır” denildi.(DHA)