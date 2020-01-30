Ankara’da vahşet! 7 köpek zehirli tavuk yedirilerek katledildi

Ankara'ya bağlı Sincan ilçesi Yenikent 29 Ekim Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bırakılan zehirli tavuk etlerini yiyen 7 köpek öldü. 3 köpek ise son anda kurtarılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, Elazığ Depremi sonrasında bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile gönderilen köpeklerin sokakta bulunup eğitildiği öğrenildi. Ankara'nın köpekleri Elazığ'da enkaz altında can kurtarırken, Ankara'da ise öldürüldü.

Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na gelen bilgilere göre, Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent 29 Ekim Mahallesi’ndeki yeşillik alana zehirli tavuk etleri bırakıldı. Kış mevsiminden dolayı aç olan hayvanlar etleri yedikten sonra can çekişerek öldü. Durumu iyi olan 3 köpek ise, çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

‘EX' VE ‘DORA' DEPREMDE HAYAT KURTARMIŞTI

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bölgeye gönderilen 3 arama kurtarma köpeği, enkaz altından 1 kişinin sağ çıkarılmasını sağladı. Hayatını kaybeden 7 kişinin de cansız bedenine ulaşan 3 köpekten ‘Ex’ ve ‘Dora’ isimli köpeklerin sokakta bulunup eğitildiği ortaya çıkmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sincan'da yaşanan olay hayvanseverlerin de büyük tepkisi çekti. Hayvanseverler konu ile ilgili suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.