Ankara’daki evsizler otellere yerleştirildi

Ankara’da bir haftadır aralıklarla yağan karın ardından, kuvvetli ayaz, buzlanma ve don olayı kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Aşırı soğuk nedeniyle sokakta kalan kimsesiz ve evsiz kişiler, geceleri donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Ankara Valiliği’nin anlaşmalı olduğu otel ve pansiyonlar, kapılarını evsiz vatandaşlara açtı. Sıhhiye Köprüsü altında bulunan mescidin kapısı önünde geceyi geçirmeye çalışan 1’i İranlı 3 evsiz seyyar satıcı, bir vatandaşın ihbarı ile polis ekiplerince otele yerleştirildi.

Polislere, maddi durumunun iyi olmadığını bu nedenle otele gitmeyeceğini söyleyen kişi, kendisinden para istenmeyeceği söylenerek ikna edildi. (DHA)