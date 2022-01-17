Ankara’nın martıları
Orta Anadolu'nun bozkırında kurulan başkent Ankara, en yakın denize 270 kilometre uzaklığına rağmen bir deniz kuşu olan martılardan mahrum değil...
En yakın denize yaklaşık 270 kilometre mesafede olmasına rağmen Ankara Toptancılar Hâli martıların akınına uğruyor…
Denizle özdeşleşen martıları bozkırın ortasında görmek ise başkentlileri oldukça şaşırtıyor.
Bazıları onların balık kamyonlarına saklanarak geldiğini bazıları da içgüdüsel olarak balığın izini sürdüğünü düşünüyor.
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