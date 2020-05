Anne Başkanlar

Uğur ENÇ

Gökmen ULU İsmail AKDUMAN Selami AYDIN Mehmet SERBES Uğur AKAGÜNDÜZ

Türkiye'nin 10 kadın belediye başkanı, 10 Mayıs Anneler Günü'nde yaşadıklarını ve duygularını anlattı:

İzmit Belediye Başkanı: Fatma Kaplan Hürriyet

Kürsüdeyken oğlum ‘Kapat' diye bağırıp susturuyormuş

9 yaşında Aras adında bir oğlum var. Aynı zamanda avukatım. Mesai bitiminde Aras'a koşuyor, ailemle vakit geçiriyordum. Siyasete girdiğim ve milletvekilliği yaptığım dönemde oğlum Aras ile geçirdiğim süre oldukça azaldı. Özellikle milletvekilliği dönemimde ben Ankara'dayken bana çok kızıyordu. Açık açık söylemiyordu ama televizyona çıktığımda beni asla izlemiyor,

mesela. Kürsüde konuşma yapacağım zamanlar annemlerden Aras'a da izletmelerini istiyorum; ‘Kapat!' diye bağırıp televizyonu kapattırıyormuş. Bu yüzden tek bir günüm, tek bir özel anım değil Aras'la geçirdiğim her bir dakika benim için oldukça değerli. Belediye Başkanlığı görevimde de pek bir şey değişmedi. Gece yarısından önce eve giremiyorum. Ben eve geldiğimde genellikle Aras uyumuş oluyor. Hafta sonları en azından birkaç saat vakit geçirmeye çalışıyorum. Bu her hafta mümkün olmuyor. Aras'la zaman geçirmek en büyük hediye.

Efes-Selçuk Belediye Başkanı: Filiz Ceritoğlu Sengel

Yeni nesil Köy Akademileri'ni kurduk, bundan gurur duydum

Başkanlık ve anneliğin zorlukları var ama 11 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Kızım Nefes siyasetin içerisine doğdu. 2012'de Erdoğan'ın sezaryen doğum tercihine müdahalesini protesto etmiştim. Kocaman karnımın üzerindeki tişörtümün kenarında bir çocuk resmi vardı ve şu yazıyordu: “Recep ağabey, doğacağım ama sezaryen ile mi doğayım normal doğum ile mi?” Nefes daha doğmadan önce miting meydanlarındaydı. Bu soru benden ziyade ona nasıl zor olduğu ile ilgili olabilir. Başka sorumluluklarının olduğunu fark ettiği anneyi paylaşmayı öğrendi. Özgürlüğünü o kadar önemsiyorum ki, programlarını o yapsın istiyorum. Kendi kararlarını verebilsin. Çocuklar için “Çocuk Kafe” açtık. Hedefimiz şu: Çocuklar dünyalarına ve boyutlarına uygun bir kafede otursun. Atatürk'ü öğrensinler, şiir okusunlar, şarkı söylesinler, yabancı dil öğrensinler. Bunu gururla söylüyorum; “Yeni Nesil Köy Akademileri”ni kurduk.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı: Özlem Çerçioğlu

Hem annelik hem başkanlık hiç zor değil, benim için müthiş motivasyon

Belediye başkanlığı ve annelik iki büyük sorumluluk. Kenti yönetirken her detayı düşünmek ve geleceğini planlamak zorundasınız. Bazen de kente ilişkin detaylara bir anne gözü ile bakıp, sorunlarını öyle çözüyorsunuz. Zamanınızdan ve bazen de ailenizden feragat ediyorsunuz. Aileniz de sizin için fedakarlıklar yapıyor. Ben milletvekilliği yaptığım dönemde de belediye başkanlığım döneminde de hep ailemden, çocuklarımdan güç aldım. Dolayısıyla annelik ve başkanlık zor değil, tam aksine birbirine ilham ve motivasyon kaynağı. Biri 28, biri 20 yaşında iki oğlum var. Çocuklarımı yetiştirirken onların vicdanlı, toplumsal değerlere duyarlı ve sorumluluklarının farkında olan birer birey olmaları için çalıştım. Çocuklarıma hep çalışkan, büyüklerine saygılı, vatan ve millet sevgisini her şeyin üzerinde tutan birer insan olmayı öğrettim. Meslekleri ne olursa olsun topluma faydalı olmalarını öğrettim.

Karabük Safranbolu Belediye Başkanı: Elif Köse

5 yaşındayken okula gitmekte ısrarcı olunca beni etkilemişti

Hem başkanlık hem de 13 yaşındaki kızım Asya'ya annelik yapıyorum. Annelik, daha doğrusu ‘bakımveren' olmak dünyanın en çok sorumluluk ama aynı zamanda özen ve şefkat gerektiren işi. Belediye Başkanlığı gibi mühim bir sorumluluğa da bu mekanizma sayesinde adım attım. Kendinin ve diğer insanların sorumluluğunu taşıyabilen, çözüm üreten, akışına bırakmayı ya da müdahale edilmesi gereken yerleri ayırabilen anne tarafım bu göreve bir temel taşı olmuştur diye düşünüyorum. Ayrıca 13 yaşında, çalışkan, kendine yetebilen bir kızın annesi olmanın gönül rahatlığıyla, “Ben bu kadar yoğun çalışırken kızım nasıl başa çıkar hayatla acaba?” demek zorunda kalmadan, ama onun hayatındaki yerimi eksik etmeden başkanlık görevime kendimi adayabiliyor, işimi büyük heyecan ve eforla sürdürebiliyorum. Daha 5 yaşındayken okula gitmeye ısrar etmesi ve kolaylıkla uyum sağlayıp başarılı olması beni çok etkilemişti.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı: Şeniz Doğan

Eğitim nedeniyle anneler gününde annemin yanında hiç bulunamadım

Ben aynı zamanda avukatlık yapıyorum. Belediye Başkanlığı görevine seçildikten sonra yoğun bir çalışma temposu içine girdim. Aynı zamanda Çınar isimli 9 yaşında bir oğlum var. Onu büyütüyorum. Ona mümkün olduğunca vakit ayırmaya çalışıyorum. Çalışma gücümü ailemden, çocuğumdan alıyorum. Ancak bu tempoya rağmen bana en büyük gücü veren aileme mümkün olduğunca vakit ayırmaya çalışıyorum. Birlikte olduğumuz kısıtlı zamanı verimli olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Eğitimim için uzun süre İngiltere'de kaldım. Dolayısıyla Türkiye'deki ailemden hep uzaktaydım. İngiltere'de kaldığım süre boyunca anneler gününde hiçbir zaman annemin yanında olamadım. Anneme sarılıp elini öpemedim. Bu her zaman içimde büyük bir yara olarak kaldı. İçinde bulunduğumuz corona virüsü salgını dönemi bana o günleri hatırlattı. Bu yıl önceliğim annemi ziyaret edip, anneler gününü doyasıya kutlamak olacak. Onu çok seviyorum.

Edirne Uzunköprü Belediye Başkanı: Özlem Becan

Benim aslında iki değil binlerce çocuğum var her gün gördüğüm

Esat Tuna (11) ve Kerem Mirza (5) adında iki oğlum var. Onları hiç görmeden geçirdiğim çok günüm oldu. Hem anne hem de bir belediye başkanı olmak zor elbette. Ancak ben siyasete ilk girdiğim gün ‘Kendi çocuklarım için ne istiyorsam Uzunköprü'de yaşayan her bir çocuk için de aynısını istiyorum' diyerek çıktım yola. Bugüne dek de bu yönde hareket ettim. Evet, ben bir anneyim. Ama benim iki değil; binlerce çocuğum var aslında. Her biri birbirinden farklı, her biri birbirinden özel. Gözleri, gülümsemeleri, boynuma sarılmaları bana daima güç veren. Hepsini çok seviyorum. Anneler Günü'nde annesiz bir çocuk olmanın zorluğu tarifsiz. Geçtiğimiz yıl Anneler Günü de anneleri vefat etmiş çocuklarımla beraberdik. Sinemaya

gittik, piknik yaptık, gitar çaldık sözlerini tam bilmediğimiz şarkıları söyledik kahkahalar içinde. Çuval yarışı, çember çevirme oynadık. En başarısız oyuncu bendim laf aramıza.

Adana Ceyhan Belediye Başkanı: Hülya Erdem

Kızlarım ve eşim olmasaydı bu işi 30 yıl boyunca sürdüremezdim

19 yaşında hem anne oldum hem de sosyal imkanları çok kısıtlı olan bir ilçede Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü yaptım. Kızlarım 9 ve 13 yaşlarındayken kaymakamlığa terk edilmiş 1 ve 3 yaşlarında bir kız ve erkek çocuğunu getirdiler. Alıp eve götürdüm. Yıkadım, giydirdim. Kızlarım onlarla oyun oynadılar. Akşam eşim eve geldi, çocukların halini görünce eve getirmeme bir şey demedi. Küçücüklerdi daha. Biz ailecek üç buçuk ay boyunca bu iki çocuğa baktık. Kızlarım onlara ablalık yaptı. Benim yoğun iş hayatım devam ediyordu tabi. O nedenle eşim benden çok ilgilendi. Daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim ettik. Bu kadar merhametli eşim ve kızlarım olmasaydı manevi olarak bu kadar yıpratıcı bir işi 30 yıl boyunca sürdüremezdim. Başarımın mimarı eşim Ercan Erdem ve çocuklarımdır. Çocuklarım şimdi kendi ayakları üzerinde duran iki güçlü kadın oldu. Babalarıyla çok güçlü bir bağları var.

Denizli Bozkurt Belediye Başkanı: Birsen Çelik

Başarımı ‘Haydi ayağa kalk' diyen annemin sesine borçluyum

Hüseyin (36) ve Egemen (32) adında iki oğlum var. CHP'den belediye başkanı seçildikten sonra hitap ettiğim tüm insanların sorumluluklarını üzerimde hissetmeye başladım. Başkanlık aile hayatı yaşamayı ortadan kaldıran bir görev. Sabah erkenden görevimin başındayım ve bu mesai 23:00'lere kadar sürüyor. Aileme zaman ayıramıyorum. Fırsatları değerlendiririm. Annem Hamide Ege (86) ile geçirdiğim her Anneler Günü çok özeldir. Ben daima arkamda ömrünü bana adayan annemin ayak izlerini gördüm. Başarımı onun daima beni ayakta tutmasına, merhametimi onun içimi sızlatan bakışlarına, gücümü düştüğümde ‘haydi kalk' diyen sesine borçluyum. Ömrüm boyunca hiçbir karşılık beklemeden sadece mutluluğumu isteyerek kendi ömrünü bizlere adadı. Bana güzel bir ülkenin nasıl olacağını güzel yüreğiyle öğretti. İyi bir insan olmak ve o iyiliği korumak için her gün emek emek çalışmayı öğretti. Anneme minnettarım.

İzmir Balçova Belediye Başkanı: Fatma Çalkaya

Her Türk annesi gibi çocuklarımı Atatürk'ün izinde yetiştiriyorum

Başkanlık, benim çocuklarım büyüdüğü için zor olmuyor. Büyük oğlum Taylan evlendi, küçük oğlum Ozan ise üniversite öğrencisi. Ben de her Türk annesinin yaptığı gibi çocuklarımı çağdaş ve Atatürk'ün izinde, kendilerine özgüveni olan çocuklar olarak yetiştirdim. Çocuklarımı büyütürken işimden ayrıldım. Onlara daha çok zaman ayırmak ve kaliteli zaman geçirmek için çaba sarf ettim. Balçova'daki hiçbir çocuğu kendi çocuğumdan ayırmıyorum. Belediye başkanı olmadan önce de her gün “Semt Evleri”miz ile birlikte yeni doğan bebeklere ‘hayırlı olsun' ziyaretine giderdim. Çocuklar üç yaşından itibaren spor kurslarına, yedi yaşından itibaren tiyatro kurslarımıza gidebiliyor. Yine çocuklarımız için çok kapsamlı bir yaz spor okulumuz var. Tüm bu hizmetlerimiz için aileler ücret ödemiyor. Kadınlar, Semt Evleri'nde ücretsiz kurslarımıza katılıyor. Bu eğitimlerde öğrendikleri bilgiler ile ürünler üretiyor.

İzmir Karaburun Belediye Başkanı: ilkay Girgin Erdoğan

Kızım köklerini unutmamalı ve önce insana değer vermeli

Başkanlık ve annelik birlikte çok zor yürüyor. Kızım Doğa 18 yaşında. Ergenlik döneminde. Ama bu yola çıktığımızda bu zorlukları göze aldık. Karşılıklı fedakarlıklar ile başedebiliyoruz. Eşim ve ben avukatız. Ben insanların geçmişini unutmamasına inananlardanım. Eşim Malatyalı. Kızım da köklerini unutmamalı. İnsana değer vermeli. Maddiyatı ikinci planda bırakmalı. Yaşlılarına değer vermeli, onlara yardımcı olmalı. Kızımızın yüreğine insan, hayvan, doğa ve yurt sevgisi aşılamaya özen gösterdik. Özgürce tartışmaya girmesini, soran, sorgulayan karaktere sahip olmasını değerli buluyorum. En önemlisi de vicdan sahibi olması. Ailemizde bir de Malta-Terrier cinsi köpeğimiz var. Adı Prenses. Doğa onun için “Kız kardeşim” diyor. Karaburun'da çocuklar için “Masal Evi” açtık. Her mahalleye bir tane kuracağız. “Masal Evi” anneleri rahatlatan bir hizmet oldu. Kadınlarımıza yönelik kurslar da açtık.