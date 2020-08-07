Anne karnında hafta hafta bebek gelişimi nasıl olur?

Anne karnında hafta hafta bebek gelişimi nasıl olur?

Tüm anne adayları gebelik döneminde bebeğinin gelişiminin nasıl olduğunu merak ediyor. Anne karnında dokuz ay boyunca devam eden bu yolculuk sırasında bebeğinin ne kadar büyüdüğü, neye benzediği hakkında bilgilere sahip olmak isteyen anne adayları, bebeğinin haftalık gelişimimin nasıl olduğunu araştırıyor. İşte anne karnında hafta hafta bebek gelişimi...

Bebeğin anne karnında geçirdiği sürenin önemli olduğunu belirten uzmanlar, anne karnında bebeğin sağlıklı gelişimi için haftaların çok kıymetli olduğunun altını çiziyor. İşte anne karnında hafta hafta bebek gelişimi…

HAMİLELİĞİN İLK 5 HAFTASI

Beyin ve sinir sistemi gelişmeyen başlayan bebeğiniz bu haftalarda henüz oldukça küçük boyutlardadır. Dalak ve akciğer gelişimi başlayarak kas, iskelet sistemi ve üreme organları oluşmaya başlar.

HAMİLELİĞİN 6 HAFTASI

Emriyoda artık yavaş yavaş baş, boyun ve yüz gelişimi oluşmaya başlar. El ve kollar da gelişmeye başlayarak yaklaşık 3-5 mm enlerine ulaşmaya başlar. Gebelik hormonlarında artış nedeniyle bu haftalarda fizyolojik bazı değişikler başlamaktadır.

HAMİLELİĞİN 7 HAFTASI

Hamileliğin 7. haftasında artık bebek net bir şekilde ultrasonda görülür. Bebeğin yüzü şekillenmeye kulak ve burun çukurları oluşmaya başlar. Kafa bölgesi büyüyerek daha çok ortaya çıkar. Bacak ve kollar daha belirgin bir hal alır.

HAMİLELİĞİN 8. HAFTASI

Kıkırdak gelişimi devam eder. Kulak kepçesi, dudak ve damak bölgesi oluşur. İç organlardan karaciğer ve dalak gelişimi başlar. Ayrıca 8 haftalık dönemde el ve ayakları da oluşmaya başlar.

HAMİLELİĞİN 9. HAFTASI

Bu haftalarda amniyotik sıvıda yüzmeye başlayan bebeğin hareketlerinde de artış gözlenir. Süt dişleri oluşumu, saçları ve yüz özellikleri oluşmaya başlar.

HAMİLELİĞİN 10-11-12. HAFTALARI

Bebeğinizin kafası daha yuvarlak hale gelir. Göz kapakları ve kulak gelişimi devam eder. Yaklaşık 20 adet süt dişi tomurcuklanır. Aktif olan damarlarından dolayı vücudu kırmızı ve çok incedir.

HAMİLELİĞİN 13-16. HAFTALARI

Parmak ve ayak parmakları daha çok belirginleşir. Kaş, kirpik, tırnaklar oluşur. Sinir sistemi aktifleşir, genital organlar artık net bir şekilde gelişmiştir. Bebeğinizin derisi vernix caseosa adı verilen beyazımsı bir görünümle kaplanır. Bebeğiniz 5. ayına geldiğinde artık ortalama 250 mm uzunluğunda ve 1-2 kilo ağırlığına ulaşabilir.

6. AY HAMİLELİĞİN 21-24. HAFTALARI

Bebeğiniz gözlerini açabilir ve ışığa tepki verebilirler. Cildi kırmızımsı renkte, buruşuktur ve damarları yarı saydam olduğundan cildinde görülebilir.

6. ayına ulaşan bebeğiniz ortalama 30 cm uzunluğunda ve 600-750 gr ağırlığındadır.

HAMİLELİĞİN 25-28. HAFTALARI

Bebeğin işitme duyusu gelişerek olgunlaşmaya başlar. Dışarıdan gelen ses, ışık gibi uyaranlara tepki verir. 7. Ayında bebeğiniz ortalama 30-35 cm uzunluğunda ve 1-1.5 kg ağırlığındadır.

HAMİLELİĞİN 29-32. HAFTALARI

Bebeğin vücut yağ rezervleri gelişerek olgunlaşmaya devam eder. Beyni hızla gelişir, görebilir ve duyabilir. İç organları iyi bir şekilde gelişmiştir ancak akciğerler henüz gelişmemiş olabilir. Bebeğiniz artık 43 cm uzunluğuna ve yaklaşık 2 kg ağırlığına ulaşır.

9. AY HAMİLELİĞİN 33-36. HAFTALARI

Bebeğiniz gözlerini kapatabilir, kafasını çevirebilir ve birçok refleksi gelişmiştir. Akciğer oluşumu tamamlanır ve bebeğinizin artık anne karnında hareket edeceği alan kısıtlanır. Bebeğiniz kendini doğuma hazırlar ve genellikle bebeğin başı pelvik bölgesine düşer. Bebek 47 cm uzunluğunda ve ortalama 3.1 kg ağırlığındadır.

HAMİLELİĞİN 37-38-39 HAFTALARI

Dünyaya gelmek için artık sayılı günlerinin kaldığı bu dönemde lugano ve vernis tabakası olarak adlandırılan tüylerinden kurtulur ve 48 cm uzunluğuna ve ortalama 3.25 kg ağırlığına ulaşır.