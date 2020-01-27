Gebe kadınlar hamileliklerinin ilerlemesi ile rahimlerinde büyüyen bebekleriyle konuşur. Bebeklerin annesinin sesini duyması mutluluk vericidir ve anneler kimi zaman ninniler söyler kimi zaman kitap okur ve müzik dinletebilirler. Peki anne karnındaki bebek ne zaman duymaya başlar?

Çoğu anne baba adayı daha anne karnındayken bebeğiyle iletişim kurmaya çalışırlar. Ancak bebeğinizin ne zaman sesinizi ve vücudunuzun içerisinden ve dışarıdan gelen sesleri duymaya başlayabilir?Anne karnındaki bir bebek dışarıdaki sesleri duyabilir mi? Tüm bu soruların cevapları yazımızda sizlerle…

ANNE KARNINDAKİ BEBEK SESLERİ DUYABİLİR Mİ?

Hamilelik sırasında bebek zamanla tüm organlara sahip olur ve doğmadan önce tüm bu organları ve duyularını kullanmaya başlayabilir. 4-5 haftalık bebeğin embriyosundaki hücreler yüzüne, beynine, burnuna, kulaklarına ve gözlerine yerleşmeye başlar. 9. haftasında bebeğin kulakları oluşmaya başlar ve 18 haftaya ulaşıldığında bebek sesleri duymaya başlayabilir. 25-26. haftalarında duydukları seslere artık tepki vermeye başlayabilirler.

Anne karnındaki 6 aylık bebek anne ve babasının sesini tanımaya başlayabilir. En çok duydukları ses annelerinin sesi olur. Bebeğiniz annesinin ve dışarıdaki sesler duyduğunda hareket edebilir heyecanlanır ve tepki verebilirler.

BEBEĞİMLE NASIL İLETİŞİM KURABİLİRİM?

Bebeğinizle konuşabilir ve ona klasik müzik dinletebilirsiniz. Klasik müziğin bebeğin beyin gelişimini arttıracağına dair bir kanıt olmasa da müzik çalmanızın bir zararı olmaz. Hikayeler okuyabilir ve hamileliğiniz ilerledikçe günlük yaşamanızın normal sesleriyle devam edebilirsiniz.