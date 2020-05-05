Anne kedi, yavru köpeği emzirdi!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, yağmur altında hayatını kaybetmek üzereyken bulunan yavru köpeğe, kedi annelik yaptı. Yeni doğum yapan kedi, yavru köpeği emzirdi.

Sakarya Üniversitesi'nin merkez kampüsündeki güvenlik görevlileri tarafından yağmur altında yaşamını yitirmek üzereyken bulunan köpeğe sahip çıkan hayvansever Sibel Arın Sezer, annesini bulamadığı köpeği evine götürdü.

Evde yavruları bulunan anne kedi, açlıktan hayatını kaybetmek üzere olan yavru köpeği de emzirdi.

Sezer, kedinin köpeği yavrusu gibi sahiplendiği ve emzirdiği videoları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

“İKİSİ BİRBİRİNE SARILIP UYUYOR”

Çektiği videoda konuşan Sezer, şunları söyledi:

* Anne kediyi bulduk ve o da köpeğimizi emzirdi.

* Şimdi ikisi birbirine sarılıp uyuyor.

* Ama biz köpeğimizin annesini aramaya devam ediyoruz.

* Çünkü önceliğimiz annesini bulmak ve yavrusunu ona teslim etmek.

* Kimse ona annesi gibi bakamaz. DHA