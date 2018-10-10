‘Anne’ sorusu Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nu ağlattı!

Özel bir televizyon programına konuk olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 2 buçuk yaşındayken vefat eden annesi aklına gelince gözyaşlarına hakim olamadı. Müftüoğlu "Dokunsaydım, koklasaydım, o da beni bilseydi çok iyi olurdu... Annemin mezarına gitmeye korkuyorum. Bu çok kötü bir duygu" diye konuştu.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, CNN TÜRK’te yayınlanan programa katıldı. Programda sunucunun ‘Annenizin üvey olduğunu 12 yaşında öğrenmişsiniz ve bu yüzden de anneler gününü sevmediğini söylemişsiniz. Hala anneler gününü sevmiyor musunuz?’ sorusu karşısında Müftüoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

“MEZARINA GİTMEYE KORKUYORUM”

Anneler gününü hala sevmediğini vurgulayan Müftüoğlu, “Niye sevmediğimin yanıtını da çok net biliyor değilim. Ama zor bir çocukluk dönemi olduğu kesin. Çünkü biz annem öldüğü zaman 5 kardeşmişiz. En ufak ben herhalde 2 buçuk yaşındayım. İkinci anne olan hanımefendi bize çok iyi baktı. Eksiği var mıydı, vardı. Bir annemi görsem iyi miydi, çok iyi olurdu. Dokunsaydım, koklasaydım, o da beni bilseydi çok iyi olurdu. Ama bunlar hep kısmet, sizin verebileceğiniz kararlar değil. Ama ben annem olmadığı için üzülüyorum, keşke olsaydı diyorum. Bırakın onu annemin mezarına gitmeye korkuyorum. Bu çok kötü bir duygu. Gittiğim zaman çok üzülüyorum” dedi.