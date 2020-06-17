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Anneannesinin başında yumurta kırdı linç edildi
Anneannesinin başında yumurta kırdı linç edildi
Bir sosyal medya fenomeni, sırf takipçisi artsın video konuşulsun diye anneannesinin başında yumurta kırınca linç edildi...
Yaşam 17 Haziran 2020 - 12:21

Bugün sosyal medyada gündem olan bir video herkesin tepkisini çekti. Genç kullanıcı, anneannesinin başında başında yumurta kırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bir tek bu genç değil, son zamanlarda sırf takipçi artırmak ya da like alabilmek için herkes bu son derece rahatsız edici görüntüleri videoya çekip paylaşıyor. Kimi annesinin, kimi babasının kimi de babaanne ya da dedesinin başında yumurta kırıyor ve çok komikmiş gibi paylaşıma sokuyor.

Alişan da duruma sessiz kalamayıp, kullanıcıyı kişisel sosyal medya hesaplarından ifşa etti ve “Sosyal medyada biraz like almak konuşulmak için yapmışsın annanene bu yakışıksız hareketi!! Ben de seni tanısınlar diye yayınlıyorum sayfamdan. Buyrun yorumu size bırakıyorum! Yaklaş yaklaş izle bakayım!” diyerek tepkisini dile getirdi.

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