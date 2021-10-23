Anneleri ölen kedileri ‘Fındık’ isimli köpek emziriyor

İstanbul Ataşehir'de kazada anneleri ölen kedilere 'Fındık' isimli sokak köpeği sahip çıktı. Kendi yavruları da ölen 'Fındık' emzirerek kedilere annelik yapıyor. Kediler ile köpeğin o halleri görenlerin ilgisini çekiyor.

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İçerenköy Mahallesi’nde kazada ölen kedinin yavrularına, kendi yavruları da ölen ‘Fındık’ adlı sokak köpeği sahip çıktı.

Mahalledekiler tarafından beslenen sokak köpeği, 1 haftadır kedileri emziriyor. Köpeğin kedileri emzirmesi çevredekilerin ilgilisini çekiyor.

“HEM OYNUYOR HEM EMZİRİYOR”

Mahalle sakini Erdal Büyükbaş “Bu kedi yavrularının annesine araba çarptı. Aynı zamanda köpeğin de yavruları öldü. Bu köpek kedileri sahiplendi. Bir haftadır emziriyor. İnsanların yapmadığını köpek yapıyor, annelik yapıyor yani. Bir kedi-köpek dostluğu pekişti. Hem oynuyor hem emziriyor. Gece de beraber yatıyorlar” dedi.

“İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE TANIKLIK EDİYORUM”

Köpeğin kedileri emzirdiği videosunu çeken Sevilay Büyükbaş da “Kedi ile köpeğin dostluğunu görmemiştim. Köpek de kedileri çok güzel sahiplenmiş. İnsanların bile yapmadığını kedi-köpek yapıyor. Çok güzel bir şey. İlk defa böyle bir şeye tanıklık ediyorum” diye konuştu. (DHA)



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