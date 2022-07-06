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Anneleri ölen yavru leylekler koruma altında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anneleri ölen üç yavru leylek, direkteki yuvalarından itfaiye ekipleri tarafından indirilerek koruma altına alındı.

Yayınlanma: 10:42 - 06 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Anneleri ölen yavru leylekler koruma altında

Siverek ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Üçkuyu Mahallesi’nde anneleri ölen üç yavru leylek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, direkteki yuvada bulunan yavru leylekleri enerji kesildikten sonra indirdi.

Yavru leylekler Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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