Anneleri ölen yavru leylekler koruma altında
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anneleri ölen üç yavru leylek, direkteki yuvalarından itfaiye ekipleri tarafından indirilerek koruma altına alındı.
Siverek ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Üçkuyu Mahallesi’nde anneleri ölen üç yavru leylek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, direkteki yuvada bulunan yavru leylekleri enerji kesildikten sonra indirdi.
Yavru leylekler Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)