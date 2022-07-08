Anneleri ölen yavru leylekleri itfaiye ekipleri kurtardı
Düzce'de cami kubbesine yapılan yuvada mahsur kalan yavru leylekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne leylek ise elektrik tellerine kapılarak öldü.
Arapçiftliği Mahallesi’ndeki caminin kubbesinde üç yavru leyleğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.
Adrese giden itfaiye ekipleri, leyleklerin aç ve bitkin olduğunu fark etti. Merdivenli araç yardımıyla kubbeye çıkan ekipler, yavruları aşağıya indirdi.
Anne leyleğin elektrik tellerine kapılarak öldüğünü gören ekipler, yavruları Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. (İHA)