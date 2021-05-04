Anneleri ölen yavru sincaplar hayata tutundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde bir vatandaşın ölmek üzereyken bulduğu 4 sincap yavrusu kurtarıldı. Yaklaşık üç hafta önce bir ağaç kovuğu içinde bulunan 4 yavrunun da açlıktan ölmek üzere oldukları belirtildi. Annelerinin öldüğü tahmin edilen bir aylık yavrular vatandaşlar tarafından Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler ölmek üzere olan yavruları Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezindeki veterinerlere teslim etti.

ENJEKTÖRLERLE SÜT VERDİLER

Zayıf düşen yavrulara burada veterinerler annelik yaptı. Enjektörle süt verilen yavrular kısa süre içinde kendilerini toparladı. Ceviz ve fındık gibi kabuklu yemişler de yemeye başlayan yavrular iki hafta süren tedavi sonunda sağlıklarına tamamen kavuştu. Yaşam bölgelerinde kendileri için hazırlanan ahşap yuvalara yerleştirilen sincap yavruları bir süre daha gözetim altında tutulacak.

Veteriner Elvan Alkaya, “Yavrular bitkin bir halde bize getirildi. Tedavi sonrası sağlıklarına tamamen kavuştu. Şimdi yaşam bölgelerinde yuvalara yerleştirdik. Bir süre doğaya alışmalarını takip edeceğiz” diye konuştu.