Annesi Covid’den öldü, prematüre doğan Yamaç hayata sımsıkı tutundu

Amasya’da yaşayan 25 yaşındaki Duygu Abacı Arslan rahatsızlandı.6 aylık hamileydi. İyi hisetmiyordu. Gittiği hastanede muayene ve tetkikler yapıldı. Covid-19 testi pozitif çıktı.

Amasya Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Duygu’nun durumu kötüleşti. Doktorlar kritik bir karar vermek zorunda kaldı. Bebek sezaryenle alındı. Duygu kendinde değildi ama operasyonla bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

İLK ÇOCUĞUYDU KUCAĞINA ALAMADI

İlk çocuğuydu ama kucağına alamadı. Durumu daha da kötüleşti. Çorumdaki hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan Duygu dün Amasyada gözyaşları arasında toprağa verildi.

YAMAÇ’IN DURUMU İYİ

‘Yamaç’ adı verilen bebek, yoğun bakım servisinde tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi. Yamaç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ANNESİNİN GÜZEL FOTOĞRAFLARI KALDI

Duygu’dan oğlu Yamaç’a güzel fotoğraflar kaldı. Kına gecesine ait videoda oynayan Duygu’nun, görüntüleri yürekleri burktu. Ölümü büyük üzüntüye neden olan genç kadının arkadaşları sosyal medya üzerinden üzüntülerini “Bu zamansız gidiş hiç olmadı be güzelim mekânın cennet olsun nurlar içinde yat” notuyla paylaştı. DHA

İlginizi Çekebilir Antalyalı doktor Covid-19'a yenik düştü