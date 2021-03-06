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Annesini emerken, nefes borusuna süt kaçtı, nefessiz kaldı

5 aylık minik Minar, annesinin emzirdiği sırada nefessiz kaldı. Hayatını kaybeden bebeğin nefes borusuna süt kaçtığı tespit edildi.

Güncellenme: 17:04, 06/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Annesini emerken, nefes borusuna süt kaçtı, nefessiz kaldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe Köyü’nde üzücü bir olay yaşandı. Eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Suriye uyruklu Minar Dame, emzirdiği 5 aylık bebeği Nasır’ın bir süre sonra nefessiz kaldığını fark etti.

Eşine haber vermesiyle minik bebek Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Nasır bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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