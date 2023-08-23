Annesiz kalan yavru leyleklere sahip çıktılar
Antalya’da annelerinin elektrik akımına kapılıp ölmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na getirilen yavru leylekler iki aylık tedavi ve rehabilitasyonun ardından Döşemealtı Kırkgöz’de doğal yaşam alanına bırakıldı.
Burdur'da elektrik akımına kapılan annelerini kaybeden üç yavru leylek ebeveynsiz kalınca Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.
Park bünyesinde oluşturulan leylek kreşinde iki ay boyunca bakım, tedavi ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen yavru leylekler yetişkinliğe adım atınca doğaya salındı.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin gözetimi altında Döşemealtı Kırkgöz göletine bırakılan üç yavru leylek özgürlüğe kanat çırptı.
LEYLEKLER GÖÇ ETMEYE HAZIR
Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, “Yaklaşık iki aydır Antalya Doğal Yaşam Parkı klinik bölümümüzde tedavi ve rehabilitasyon ve bakımları yapılan üç leyleğimiz tamamen iyileşti.
Rehabilitasyon süreci de tamamlanan leyleklerimiz göç etmeye katılacak kadar büyüyüp yetişkinliğe eriştiler. Döşemealtı ilçesi Kırkgöz göleti alanımıza getirmiş olduğumuz leyleklerimizi doğal yaşam alanına serbest bıraktık. Burası kuşların önemli yaşam alanları arasında yer alıyor” dedi.