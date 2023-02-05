Annesiz keçileri biberonla besliyor
Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan Turgay Akgüz, anneleri ölen ikiz keçileri sobanın başında biberonla besliyor.
Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Uluçam köyünde besicilikle uğraşan 51 yaşındaki Turgay Akgüz, doğum yaptıktan hemen sonra anneleri ölen iki yavruyu eliyle besliyor.
Akgüz, diğer keçilerden sağdığı sütle günde 3 kez biberonla beslediği iki yavruya, evindeki sobanın başında adeta bebek gibi bakıyor.
Ev ortamını mesken edinen ikizler, acıktıklarında Akgüz’ün peşinden ayrılmıyor.
Akgüz, annelerini kaybeden yavrulara sobanın başında özenle baktığını belirtti.
Akgüz, “Anneleri maalesef doğum esnasında öldü. Biz de bunlara bakmakla yükümlü olduk. Gün için belirli aralıklarla süt veriyorum. Acıktıklarında yanıma gelirler” dedi. (AA)