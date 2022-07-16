Antalya 40 derece!
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Antalya’da, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine sayılı günler kala, Antalya’da yoğunluk devam ediyor.
Hava sıcaklığının bazı termometrelerde 40 dereceye ulaştığı şehirde, sıcak havadan bunalanların adresi Konyaaltı Sahili oldu.
Bazı tatilciler Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı, bazıları ise şemsiye altında şezlongta dinlenmeyi tercih etti.
Sıcağa çıkmak istemeyenler ağaçların gölgeliklerinde, kahvaltı yapıp sohbet etti.
Sahilde deniz keyfi yapan Barış Kömür isimli vatandaş “Kurban Bayramı bitti ama tatilcilerin yoğunluğu devam ediyor. Her gün imkanım oldukça denize girmeye çalışıyorum. Deniz güzel ama hava biraz sıcak” dedi. (İHA)