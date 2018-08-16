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Antalya 8 milyon turisti geçti
Antalya 8 milyon turisti geçti
Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 64 bine ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30 artış oldu.
Yaşam 16 Ağustos 2018 - 12:21

Antalya, turizmde bu yıl rekorlarını tazelemeyi sürdürüyor. Bu yıl tüm zamanların rekoru olarak 14 milyon turist hedeflenen Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı, dün itibariyle 8 milyon 64 bin 16 turiste ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 6 milyon 209 bin olan turist sayısı, bu yıl 1 milyon 854 bin artmış oldu. Artış oranı ise yüzde 30.

4 MİLYON 234 BİN ARTIŞ GÖSTERDİ

Antalya, turizmde bugüne kadarki en iyi dönemi olan 2014 yılının da üstünde seyrediyor. 2014’ün aynı dönemine göre turist sayısındaki artış yaklaşık 422 bin oldu. En kötü dönem olan 2016’nın aynı dönemine göre ise turist sayısı 4 milyon 234 bin artış gösterdi.
(DHA)

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