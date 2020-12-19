Antalya bugün turistlere güzel
Corona virüse karşı önlem olarak cuma günü akşamı başlayan ve hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına, Antalyalı vatandaşların uyduğu görülürken kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü kentte, yabancı turistler denize girdi, bol bol güneşlendi ve yürüyüş yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ise muaf tutulmayan kişilerin tespitine yönelik sahil kıyısı boyunca denetim yaptı. (İHA)