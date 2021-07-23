Antalya’da Alacasu Koyu eylemi

Milli Parklar sınırı içinde bulunan Alacasu Koyunun kiralanması için 13 Temmuz'da yapılan ihaleyi 610 bin TL teklif veren bir şirket kazanmıştı. 7+13 yıllığına kiralanan alandan yararlanan vatandaşların mağdur olacağını ve söz konusu koyda yapılaşmaya yol açacağı gerekçesiyle Alacasu'nun sınırları içinde bulunduğu Çamyuva Mahallesi muhtarı Rıdvan Vicir'in çağrısına vatandaşlar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar destek verdi.

Açıklama yapılacak yerde yazılan “Alacasu halkındır” pankartı önünde konuşan muhtar Rıdvan Vicir, Alacasu Koyu'nun Beydağları Sahil Milli Parkı içinde kaldığını ve 1. derece arkeolojik sit alanı statüsünde olduğunu hatırlatarak, “Burada herhangi bir yapılaşma söz konusu olamaz. Henüz vaziyet planını görme şansımız olmadı. Fakat hangi nitelikte olursa olsun yapılaşmaya karşıyız” dedi.

Koydan yararlanan vatandaşların insani ihtiyaçları için duş, tuvalet, soyunma giyinme kabini gibi ihtiyaçların Milli Parklar ve yerel yönetimler tarafından karşılanması gerektiğini söyleyen Vicir, koyun ticari rant için kiralama veya tahsis edilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da ihalenin iptali için itirazda bulunmasından dolayı teşekkür eden Vicir, “Alacasu Koyu sadece Kemer’in değil tüm Türkiye tarafından hatta dünyaca bilinen Likya yolu üzerinde bulunan tarihi metropolleri içerisinde barındıran Akdeniz'in incisi ‘Alacasu’. Yatların gezi teknelerinin vazgeçilmez durağı Alacasu. Doğal yapısı tarihi dokusu içinde barındırdığı yerel balıkçıları ile doğal yaşam kaynağı Alacasu. Bu tarihi mirastan gelecek nesillerimizi mahrum bırakamayız. Kimse bunun vebalini taşıyamaz. Arzumuz ihalenin iptal edilmesi ve Alacasu koyumuzun Milli Parklar Müdürlüğü veya yerel yönetimler idaresinde düzenleme yapılıp halkın kullanımına bırakılmasıdır“ şeklinde konuştu.