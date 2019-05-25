Antalya’da atlara eziyet sona eriyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de uzun süredir hayvan hakları savunucularının tepkisini çeken, kentteki atlı fayton faaliyetinin 10 Haziran'dan itibaren sona ereceğini açıkladı. Uygulamanın sona ermesiyle atlar hayvanat bahçesine teslim edilecek, at sahipleri ya da ailelerinden birer kişi ise belediyede istihdam edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçildikten sonraki ilk basın toplantısını yaptı. Ulaşım konulu basın toplantısına basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Başkan Muhittin Böcek, Antalya’nın 19 ilçesi ve 913 mahallesinde kendilerini görevli gördüklerini söyledi.

FAYTONCULARI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Olağanüstü UKOME Toplantısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Aldığımız UKOME kararına göre 10 Haziran itibariyle Antalya'da fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilmesi kararı aldık. Antalya'da 15, Alanya'da 4, Manavgat'ta 1 olmak üzere toplam 20 fayton işiyle uğraşan kardeşimiz var. Genel Sekreterimiz bir hafta önce onlarla bir toplantı yaptı. Faytoncu kardeşlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Kendilerini ya da ailelerinden bir yakınını belediyede istihdam edeceğiz. Atları ise hayvanat bahçemize alacağız” dedi.

BİR ÇOK ŞİKAYET VARDI

Fayton atlarının asfalt üzerinde doğal yaşamlarına aykırı şekilde sağlıksız koşullarda çalıştırıldığına dikkati çeken Başkan Muhittin Böcek, bu konuda ulaşım sektörü ile hem fikir olduklarını söyledi. Başkan Böcek, bir basın mensubunun Avrupa'da da faytonların var olduğunu hatırlatması üzerine, “Antalya'da faytonlarla ilgili UKOME kararlarına uyulmadığı, durak yerlerinde durulmadığı, hayvanların sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı ve koku gibi bir çok şikayet vardı. Hava şartları bahsettiğiniz ülkeler ile bizim farklı. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcak nedeniyle biz güneşte bir dakika bile duramazken onların sıcak asfaltta durması doğru değil. UKOME ile geniş değerlendirme sonucu aldığımız bir karardır” diye konuştu.

DİĞER İLLERE ÖRNEK OLSUN

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, uygulamanın fayton bulunan diğer illere de örnek olmasını diledi. Antalya'da birçok proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Böcek, şunları söyledi: “Önümüzde süreçte danışmanlar, STK'lar ve ulaşım sektöründeki arkadaşlar birlikte ulaşım master planı ve trafiğin zorlandığı yerler ile ilgili de çalışmalar yapacağız. Vatandaşlarımıza planlı, kurallı, kimlikli kent yapacağız demiştik.Bunlarla ilgili çalışmalarımız önümüzdeki günlerde duyuracağız. Planlı çalışıyoruz. Bayramdan sonra tüm ilçelerimize gidip belediye başkanı, kaymakam, muhtarlar ve STK'larla toplantılar yapacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet edeceğiz.”

Başkan Muhittin Böcek, bir gazetecinin sorusu üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi önüne de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yakışan bir Atatürk Anıtı yapacaklarını kaydetti.