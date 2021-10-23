Antalya’da ekim sonunda deniz keyfi

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller, yaz günlerini aratmadı. Kimileri denize girerken, kimileri de şezlongda güneşin keyfini çıkardı.

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Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Konyaaltı sahili başta olmak üzere park ve bahçelere akın etti. Kimileri denize girdi kimileri de güneşlendi.

Konyaaltı sahilinin ‘oteller bölgesi’ olarak bilinen noktaları doldu.

Antalyalılar kadar turistler de güneşli ekim ayının keyfini çıkardı. Su sporları ise gün boyunca tatilcileri eğlendirdi.

Sürat motorunun arkasına bağlanarak havalanan paraşütteki iki kişi dakikalarca sahili izledi.

Antalya’da bugün hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü. (DHA)



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