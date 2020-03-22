Antalya’da ‘evde kal’ çağrılarına rağmen tur gezisi düzenlediler

Antalya'da corona virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınması yasaklanırken, Düden Şelalesi'nde yaklaşık 30 kişilik turist grubu görüntülendi.

Yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı için alınan tedbirler kapsamında Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu geçtiğimiz günlerde toplanarak, 13 maddelik kural açıklamıştı. Alınan kararlar kapsamında il genelinde turistik gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan yat, tekne faaliyetleri durduruldu. Ayrıca tur operatörleri veya konaklama tesisleri tarafından şehir içinde veya şehirlerarasında AVM, kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınması yasaklanırken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de turist gruplarına yönelik gezileri yasakladı.

ÖNLEMLERİ HİÇE SAYDILAR



Virüs için önlemler alınmaya ve yasaklar koyulmaya devam ederken, Antalya’da Düden Şelalesi’nde bir tur otobüsü tarafından yaklaşık 30 kişilik tur getirildiği kameralara yansıdı.(İHA)