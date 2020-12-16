Antalya’da ilginç görüntü… Duyan sahile koştu

Antalya'nın Kemer ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan dalgalar bir levrek üretim çiftliğine zarar verdi. Balıkların bir kısmı çiftlik dışına kaçarken, bunu fırsat bilenler ise denize koştu.

Kemer’de pazar akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve pazartesi gününe kadar devam eden sağanak nedeniyle dünyaca ünlü Çıralı ile Olympos tatil bölgelerini birbirine bağlayan köprü yıkıldı, işletme ve evlerde de maddi hasar meydana geldi.

Sağanakla birlikte denizde oluşan ve 4,5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle Karaburun açığında bulunan levrek çiftliği zarar gördü. Çiftlikteki on binlerce balık serbest kalırken, bunu fırsat bilenler ise oltalarını alarak sahile akın etti.

Sahilde denetim yapan jandarma da, gelenlerin aralarındaki boşlukların en az 3’er metre olması ve yakalanan levreklerin en küçüğünün 18 santimetre, en büyüğünün ise 5 kilogramı geçmemesi konusunda anonslarla uyarılarda bulundu.

Sabah erken saatlerinde sahile gelen balıkçılar 5 ila 10’ar kilo arasında balık tutarken geç gelenler ise dalga nedeniyle bulanıklaşan denizden elleri boş dönmek zorunda kaldı. (DHA)