Antalya’da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Antalya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı Saklıkent'te 115 santimetreye, Beydağları'ndaki Karçukuru, Tunç Dağı gibi zirvelerde ise 1,5 metreye ulaştı.

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Antalya’da 11 Ocak’ta akşam saatlerinde başlayıp,cuma gününe kadar süren kar yağışı, Toros Dağları’nın yüksek kesimlerindeki birçok noktayı beyaza bürüdü.

Şehirde yaşayanlar, hafta sonu ile Saklıkent, Feslikan, Tunç Dağı etekleri, Moryer gibi kar kalınlığı 1 metreyi aşan bölgelere akın etti.

Yüzlerce kişi, beyaza bürünen dağlarda aileleri ile kar ve mangal keyfi yaptı.

Antalya’da Saklıkent başta olmak üzere Beydağları, son yağışlarda hem Türkiye hem Avrupa’da en fazla kar yağışı alan bölge oldu. Kar kalınlığı 115 santimetreye ulaşan Saklıkent’in Alpler’i bile geçtiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığı açısından Saklıkent ile Rize-Çamlıhemşin Huser Yaylası 115 santimetre kar kalınlıkları ile ilk sırada yer aldı.

Meteoroloji’nin ölçüm istasyonlarının bulunmadığı Beydağları’ndaki Karçukuru, Tunç Dağı, Moryer, Söğütcuması, Sarıçınar gibi yaylalarda ise kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

“SON YILLARIN EN FAZLA KAR YAĞIŞI”

12 yıldır Beydağları’nın zirvelerinde doğa yürüyüşü etkinlikleri kapsamında ‘kar yürüyüşü’ yapan doğa yürüyüşü grubu üyeleri, Moryer ve Sarıbelen bölgesinde 7 kilometre yürüdü.

25 kişilik grubun 1 metreyi bulan kar üzerindeki yürüyüşünü düzenleyen grubun kurucusu Nusret Yakışıklı, önceki senelerde aralık ayı ortalarında kar yağışı alan Beydağları’nda bu yıl neredeyse 1 ay gecikme yaşandığını belirtti.

Yakışıklı, “Fakat son yılların en fazla kar yağışına şahit olduk. Alçak kesimlerde 1 metre, yükseklerde 1,5 metreyi buldu. Beydağları’nın Kar Çukuru, Tunç Dağı, Söğütcuması, Moryer, Sarıçınar, Sarıbelen gibi yaylalarında kar kalınlıkları 1 metreyle 1,5 metre arasında değişiyor” dedi. (DHA)