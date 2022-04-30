Antalya’da koloni olarak görüntülendi: Dikenleri zehirli

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde Kızıldeniz orijinli denizkestanesi, koloni olarak görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kestanelerin dikenlerinin zehirli ancak öldürücü olmadığını belirtti.

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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle Konyaaltı Sahili’nde eğitim dalışı gerçekleştirdi.

Sualtında denizkestanesi kolonisiyle karşılaşan Gökoğlu, türü yakından incelemeye başladı.

Gökoğlu, kestanelerin zehirli ama öldürücü olmadığını tespit ederek dalış anını sualtı kamerasıyla kaydetti.



“ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL ACI VERİCİ”

Kestanelerin dikenlerinin zehirli ama öldürücü olmadığını söyleyen Mehmet Gökoğlu, “Kestaneler Kızıldeniz göçmeni. Bizim normal kestanelerimizden daha farklı, büyük ve uzun dikenli. Dikenleri zehirli ancak öldürücü değil acı verici. Çok hızlı bir popülasyonları var. Marmara’ya kadar uzandı” dedi.

“RAHATLIKLA DENİZE GİREBİLİRLER”

Vatandaşların rahatlıkla denize girebileceğinin altını çizen Gökoğlu, “Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilir. Dalganın olmadığı yerde, denizin sakin olduğu yerlerde bu kestaneler sığ sulara kadar gidebilir. Kayalık yerlerde plaj ayakkabısı ile denize girmek daha iyi olacak” diye konuştu. (İHA)