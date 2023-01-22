Antalya’da ocak ayında yaz görüntüsü

Antalya'da kışın ortasında güneşli havayı fırsat bilenler denizde yüzdü, kanoya binerek eğlenceli zaman geçirdi.

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Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya’da hafta sonu etkili olan güzel havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerine giden vatandaşlar ve turistler kumsallarda güneşlendi, bazıları ise denizde yüzdü. Bazı tatilciler de kanoya binerek Akdeniz’in serin sularında kürek çekmeyi tercih etti.

Sahilde çocuklarıyla oyunlar oynayan aileler, güneşli havanın tadını çıkardı.

Öte yandan, Konyaaltı Sahili’nin karşısındaki Beydağları’nın zirvelerinin karla kaplı olduğu dikkati çekti. Sahile sadece 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi’nde çok sayıda kişi kayak yaptı. (AA)

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