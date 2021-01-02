Antalya’da turistlerin deniz keyfi

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesini de kapsayan ülke genelindeki 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Kısıtlamanın ikinci gününde de hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu Antalya’da güneşin keyfini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelen turistler çıkardı. Kısıtlamadan muaf olan turistlerin bazıları sahilde denize girerken, bazıları ise kumların üzerine uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarında vakit geçiren turistlerden Julia Kuzenya, “Sibirya’dan tatile geldik. Orası şu an çok soğuk, eksi 30 derece. Burası sıcak olduğu için burada çok iyi vakit geçiriyoruz, yüzebiliyoruz. Bebeğim de çok mutlu” dedi.

Sahile yakın otellerden birinde tatil yaptığını söyleyen Rus turist Zen Kupryashına, “Burada hava ve denizin çok güzel olduğunu gördük. Bu nedenle şimdi yüzmeye gideceğiz” diye konuştu. (DHA)