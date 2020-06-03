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Antalya’da tatilciler maskeyle güneşlendi
Antalya’da tatilciler maskeyle güneşlendi
Antalya'da 1 Haziran itibarıyla sahile giriş yasağının kalkmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tatilcilerin akınına uğradı. Konyaaltı sahili dışında Kemer Ayışığı Plajı'nda da turistler denize girip güneşlendi. Sahile gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak güneşlendi.
Yaşam 3 Haziran 2020 - 15:04

Corona virüsü tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller, 1 Haziran itibarıyla açıldı. Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak güneşlendi. Maske takanların yoğunlukta olduğu plajda, denize girenlerin yanı sıra güneşlenenler de oldu. Bazı tatilciler arkadaşlarına mesafeli durarak maskeyi çıkartıp güneşlendi. Sahillerde 18 yaş üstü gençler de dikkat çekti. Ayrıca 0-18 yaş arası çocuklar da 14.00 ile 20.00 saatleri arasında izinli olarak sokağa çıktı. Denizin tadını anne ve babalarıyla birlikte çıkaran çocuklar, yüzlerinde maskeyle koşup oynadı.(DHA)

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