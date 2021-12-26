Güneşi görenler sahile koştu, sahil doldu taştı

Akdeniz günlerce süren soğuk havanın ardından bugün güneşi gördü. Hava sıcaklığının 20 dereceyi aştığı Antalya’da Konyaaltı plajları doldu taştı. Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sahillere akın etti.

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Akdeniz'de son 48 saatte hava sıcaklığının hissedilir şekilde yükselmesi bugün turizmin merkezi Antalya'da yaşayanlara yaradı.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 20 dereceyi deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceyi aştığı Antalya'daki Konyaaltı Plajı sabah arken saatlerden itibaren yüzlerce kişinin akınına uğradı. Plaja gelenler sabah kahvaltılarını açan güneşli ve sıcak havada yaptı, ardından vatandaşlar bol bol denize girip güneşlendi.

Aralarında Rus, Kazak ve Ukraynalı turistlerinde bulunduğu ailelerde çocukları ile birlikte plaja geldi. Bol bol güneşlenen ve denize girme fırsatı bulanlar Antalya'da yazdan kalma görüntülere sahne oldu.

Kazakistanlı Hasiyane Navidzade (33) “Bir ay önce Kazakistan'dadık. Eksi 20 derecelere kadar soğuk yaşadık, sonra buraya geldik. Eşim burada çalışıyor, bir haftadır hava soğuktu ama bugün çok güzel ve güneşli sabah erken saatlerden itibaren plaja geldik ailecek kış ortasında yazın tadını çıkartıyoruz” diye konuştu.