Antalya’daki yunus parkında iki hafta içinde ikinci ölüm
Antalya kent merkezinde bulunan Waterhill Park (eski Antalya Aqualand Dolphinland) adlı yunus parkında iki hafta içerisinde bir yunus, bir de fok öldü.
Antalya’da uzun yıllardır yunus ve fok gösterilerinin yapıldığı Aqualand Dolphinland olarak da bilinen Waterhill Park’ta, iki haftada iki deniz canlısı yaşamını yitirdi.
29 Ağustos’ta 37 yaşındaki bir afalina şişe burunlu yunus, 14 Eylül’de ise 2 yaşındaki bir fok öldü.
Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, yunusun yaşlılığa bağlı öldüğünü, fokta ise enfeksiyonel hastalık şüphesi bulunduğunu bildirdi.
Fok ölümüyle ilgili incelemeler devam ediyor. (DHA)