Antalya’dan Avrupa’ya… 25 milyon liralık Noel çelengi

Hristiyan dünyasının en önemli bayramı Noel için Antalya, Isparta ile Burdur'un dağlık ve ormanlık alanlarından toplanan bitkilerle hazırlanan 1.2 milyon Noel çelengi, Avrupa'ya ihraç edildi.

Antalya’da 1990’lı yılların ortalarında ilk olarak bir Alman kadın tarafından üretimi ve ihracatı yapılan Noel çelengi, Hristiyanlar tarafından 24 Aralık’ta başlayan Christmas Bayramı ve yılbaşı kutlamalarında kapı, yemek masası süsü ile mezarlık ziyaretlerinde yaygın kullanılıyor.

Süs bitkileri sektörü tarafından Isparta, Burdur ile Antalya’da dağlık ve ormanlık alanlarda ücret karşılığı toplanan orman tahliye ürünleriyle hazırlanan Noel çelenkleri, Avrupa’nın birçok ülkesine gönderiliyor. Bu yıl Antalya bölgesinden Avrupa ülkelerine tanesi 2.20 Euro’dan, 1.2 milyon adet çelenk gönderilirken, 25 milyon TL’ye yakın gelir sağlandı.

“ÇELENK BAŞINA 2.30 TL VERİYORUZ”

Bölgede çelenk üretimi yapan firmalardan birisinin sahibi olan Adnan Aksoy, geçen yıl 400 bin çelenk ihraç ettiklerini, bu yıl yüzde 30 artışla rakamın 550 bine yükseldiğini söyledi. Aksoy, bu yıl Avrupa ülkelerine, diğer firmaların da 650 binlik üretimiyle toplamda 1.2 milyon çelenk ihracatı yapıldığını açıkladı.

Aksoy, ücret karşılığı toplanan orman tahliye ürünleri, yani odun dışı bitkilerden çelenk yapıldığını, istihdamın yüzde 80’inin kadınlardan oluştuğunu kaydetti. Aksoy, çelenk başına 2.30 TL ödediklerini söyledi.

“YÜZDE 70’İ HOLLANDA’YA GİDİYOR”

Noel çelenklerinin üretiminin 20 Ağustos’ta başlayıp 10 Aralık’ta sona erdiğini dile getiren Aksoy, “Çelenklerin yüzde 70’i Hollanda, yüzde 20’si Almanya, yüzde 10’uda İngiltere, İsviçre, Danimarka gibi ülkelere gönderildi” dedi. (DHA)

