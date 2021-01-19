Antalyalı Şebnem Şemin, 40 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor

Yaklaşık 40 yıldır sokak hayvanlarına bakan Şebnem Şemin aldığı memur maaşının büyük bir bölümünü evinde beslediği 18 kediye harcıyor.

“KEDİLER KÖPEKLER BİR ŞEKİLDE BENİ FARK EDİYOR”

2011'den buyana Antalya'da devlet dairesinde memur olarak çalışan Şebnem Şemin, hayatının büyük bir bölümünü hasta, sakat sokak hayvanlarına baktığını söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini belirten Şemin; “Ben ne zaman nereye gitsem kediler, köpekler bir şekilde beni fark ediyor ve etrafımda oluyor. Yani ben çağırmasam bile gittiğim her yerde kedi ve köpek benim yanımda olur. Fakat 18-20 kediye Antalya'ya tekrar döndüğümde bakmaya başladım. Hasta, sakat, yavru diye haberleri gelenleri yardımına koştum. Onları evime altı, atamadım soğuk diye. O şekilde çoğaldı. Evin içinde bakıyordum onlara. Bu insanı mutlu eden bir uğraş. Çünkü onlar bizler gibi dertlerini, acılarını anlatamıyor. Aç-susuz olduklarını söyleyemiyor” dedi.

“MAAŞIMI KEDİLERİME HARCIYORUM”

Aldığı memur maaşının büyük bir bölümünü hayvanların bakımı için kullandığını belirten Şemin; “Evimde ki kediler çoğalınca masrafları da artıyor. Aldığım maaşta zaman içerisinde yetmemeye başladı. Geçen yıl bankadan kedilerin bakımı için 15 bin lira kredi çektim. Fakat koşullardan dolayı ödemekte zorlandım. Şimdi de kediler için yaktığım sobadan evimde yangın çıktı. Birde yangından etkilenen kedilerin veteriner ve kiracı olduğum evin bakım masrafları çıktı. Sağ olsun, veterinerde bakıma alınan kediler için hayvan severler yardımda bulunuyorlar. Fakat bu yeterli değil” diye konuştu.