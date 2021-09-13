Antalya’nın Akdağ eteklerindeki Uçarsu Şelalesi kurudu

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci tepesi olan 3024 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan Uçarsu Şelalesi kurudu. Şelalenin kurumadan önceki ve sonraki hali dronla görüntülenirken, geriye kurumuş yosunlar kaldı.

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Antalya’nın Kaş ilçesindeki Uçarsu Şelalesi her yıl yurt içi ve yurt dışından yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. Denizden 1800 metre yükseklikteki şelalenin suyu, Gömbe Yaylası’nın yanında bulunan Çayboğazı Barajı’na akıyor.

Barajda toplanan su Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veriyor. Toroslar’dan fışkıran suların bir bölümü borulara alınarak Kaş ve Demre’nin mahallelerine içme suyu olarak götürülüyor.

GERİYE KURUMUŞ YOSUNLAR KALDI

Akdağ’ın eteklerinde bulunan Uçarsu Şelalesi eylül ayının girmesiyle kurudu. Daha önce gürül gürül akan şelaleden tek damla su akmaması görenlerde şaşkınlık oluşturdu. Şelalenin iki farklı anı yöre halkından motokros tutkunu Şaban Dede tarafından görüntülendi.

Temmuz-ağustos döneminde çekilen görüntülerde şelaleden çok miktarda suyun aktığı görüldü. Geçen günlerde çekilen görüntülerde ise bir damla su görülmedi. Akan sudan geriye kurumuş yosunlar kaldı.

Şaban Dede, “Her yıl Uçarsu Şelalesi’ni ziyaret ederim. Geçen yıl bu aylarda Uçarsu Şelalesi’nin aktığını biliyoruz. Bu yıl yaptığım su ziyaretinde bir damla suyun olmadığını gördüm. Bu da beni çok üzdü. Yıllardır ilk defa bu aylarda suyun çekildiğini gördü” dedi. (İHA)



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